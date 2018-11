12 novembre 2018- 12:50 Roma: Renzi, Raggi avversaria non nemica, lascio barbarie a giustizialisti

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Ho ricevuto molte critiche per aver telefonato a Virginia Raggi, dopo la sua assoluzione. Mi rendo conto che la reazione di Di Battista e Di Maio sia stata al limite del ridicolo. Ma penso proprio per questo che la politica abbia bisogno di civiltà. Io sono garantista sempre, non solo per i miei amici. E dunque aspetto i processi. E se Virginia Raggi viene assolta sono contento. Perché io faccio politica, non il pubblico ministero e dunque la voglio giudicare per come fa il sindaco, non in un tribunale". Lo scrive sulla sua Enews Matteo Renzi."La barbarie di giudicare gli altri prima del processo -aggiunge l'ex premier- la lascio ai giustizialisti: io credo nella giustizia. E per me Virginia Raggi è un’avversaria, non una nemica. Recuperiamo la civiltà, amici. Prima che sia troppo tardi. E lasciamo la barbarie ai giustizialisti, noi teniamoci stretta la giustizia".