ROMA: RENZI, RAGGI GOVERNA DA UN ANNO, RIFIUTI PEGGIO OGNI GIORNO (2)

9 maggio 2017- 20:00

(AdnKronos) - "Noi, i democratici, -prosegue Renzi- vogliamo dare una mano alla città. Senza polemica. Ma proprio per questo non accetteremo mai che gli amministratori comunali provino a buttare la responsabilità addosso al bravo Presidente della Regione, Zingaretti. O a chi c'era prima. Da un anno la Raggi governa Roma: pulisca la città, se ne è capace. Se non lo è, si faccia aiutare anziché scaricare la colpa sugli altri"."Per chi vuole domenica 14 le magliette gialle del Pd e dell'associazionismo scendono in piazza per dare una mano a Roma, con le ramazze per pulire, senza polemica. Le polemiche lasciamole a chi non riesce a governare, noi mettiamoci al lavoro senza litigare con nessuno", conclude il segretario Pd.