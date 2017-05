ROMA: RENZI RILANCIA SPOT SQUADRA ANNI '80, PULITA 'CHE CE VO'!'

10 maggio 2017- 10:45

Roma, 10 mag - "Le #magliettegialle domenica in piazza per #Roma. Nessuna polemica, solo pulizia. Questo ve lo ricordavate?". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi che posta il video di uno spot per l'allora Nettezza urbana di Roma con la squadra giallorossa degli anni '80, appena scudettata, che da Pruzzo a Falcao, da Conti a Graziani, pulisce la città con lo slogan 'Roma pulita, che ce vo'!'.