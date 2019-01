8 gennaio 2019- 15:17 Roma: Ronzulli, telecamere obbligatorie in asili

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - “Apprendiamo, questa mattina, dell’ennesimo episodio di violenza e maltrattamenti su minori all’interno di strutture pubbliche per l’infanzia. Le intercettazioni ambientali e le riprese video hanno permesso, ancora una volta, di constatare maltrattamenti, colpi alla testa ed espressioni verbali spregiative ai danni di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, causando nei piccoli sofferenze ed umiliazioni quotidiane. Tutto questo è semplicemente sconcertante”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale per l’Infanzia e l’adolescenza. “Oggi –aggiunge- iniziano i lavori in commissione Affari costituzionali al Senato. Auspico che tutte le forze politiche lavorino per migliorare un testo che sarebbe solo un paravento rispetto alla recrudescenza di tali episodi, non prevedendo alcun vincolo di obbligatorietà sull’introduzione delle telecamere in capo alle strutture in oggetto. Se dalla commissione Affari costituzionali non dovesse uscire una legge più efficace avremmo preso in giro, ancora una volta, le famiglie italiane. Invito quindi il governo -conclude Ronzulli- a prendersi la responsabilità di adottare una misura concreta e risolutiva contro le violenze sui minori e sui più deboli che si perpetuano negli asili e nelle strutture destinate agli anziani e ai disabili, non soluzioni meramente aleatorie volte a lavarsi la conoscenza e ad alimentare la propaganda elettorale”.