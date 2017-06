ROMA, ROULOTTE IN FIAMME: GRAVE 74ENNE

9 giugno 2017- 10:22

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Nella notte roulotte a fuoco a Castel Fusano (Ostia). Le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma sono intervenute verso le 00.50 per spegnere l'incendio, evitando il propagarsi delle fiamme verso la vegetazione. L'uomo che occupava la roulotte, un italiano di 74 anni, è stato ricoverato in codice rosso per le ustioni sul corpo. La roulotte è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto l'Autorità competente per gli accertamenti del caso