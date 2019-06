18 giugno 2019- 21:23 Roma: Sala, 'è città un po' cinica che non integra'

Milano, 18 giu. (AdnKronos) - "Roma è una città un po’ cinica e a volte la porta a dire 'voi andate e venite, noi invece rimaniamo qui'. E non integra. E una cosa che fa anche per difendersi. Milano invece integra". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipando alla presentazione del libro dell'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni, 'Roma. Storie per ritrovare la mia città'. "Una città deve credere profondamente nella capacità di aprirsi. Ogni tanto le nostre opposizioni ci criticano per l’apertura, ma le città che funzionano oggi non sono necessariamente le più belle ma le più vibranti e aperte. Se Roma fa questo passo, potrà tornare al passato", ha aggiunto.