14 novembre 2018- 09:03 Roma: Salvini, Casapound? Chi è abusivo verrà sgomberato

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "C'è un edificio pericolante? No. C'è un pericolo per la sicurezza? No. Detto questo, chi occupa abusivamente verrà sgomberato". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io, su Radio Rai 1, riguardo al possibile sgombero dell'edificio occupato da Casapound a Roma.