24 ottobre 2018- 09:12 Roma: Salvini, CasaPound? Violenza non è soluzione

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "La violenza non è la soluzione a niente. Chi deve fare i controlli deve poterli fare tranquillamente, non possono esserci aree fuori dalla legalità in nessuna parte del Paese". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5, sul blitz saltato dei militari della guardia di finanza nella sede di CasaPound.