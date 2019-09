19 settembre 2019- 19:51 Roma: Salvini, 'Raggi-Zingaretti duo sciagura, stanno condannando città'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "Auguro buona fortuna alla signora Lorenzin che entra nel Pd, un partito da cui si entra, si esce... ci sarebbe anche un segretario ma non si sa dov'è finito. Eppure sarebbe anche governatore del Lazio ma ormai fa il politicante, il mercante di poltrone e chi lo governa il Lazio?". Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. "Per fortuna che a Roma c'è la Raggi a vigilare sulla pulizia e trasparenza della città" il 19 ottobre saremo in piazza a Roma anche per "dire no al duo sciagura, Raggi-Zingaretti, che sta condannando la città".