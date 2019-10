20 ottobre 2019- 21:50 Roma: Salvini, 'rivoluzionario se Zingaretti-Raggi si mettessero d'accordo per togliere rifiuti'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Sentivo Nicola Zingaretti che parlava di piantare alberi. Se Zingaretti e il sindaco di Roma, Virginia Raggi si mettessero d'accordo per togliere la monnezza da Roma sarebbe già una cosa rivoluzionaria". Così il leader della Lega Matteo Salvini su La7 a 'Non è l'arena'."E' difficile trovare a Roma uno spazio per piantere alberi perché fra buche, monnezze e i topi è difficile trovarlo", sottolinea Salvini.