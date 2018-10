24 ottobre 2018- 09:15 Roma: Salvini, su scale mobili tifosi ubriachi che facevano casino (2)

(AdnKronos) - "Si trattava di pseudotifosi di una squadra russa - dice Salvini - le scale mobili non sono fatte perché la gente ci salti sopra". A chi gli fa notare che la manutenzione della linea metropolitana capitolina è ferma, il vicepremier replica: "non perché mal comune mezzo gaudio, ma posso dirti che anche nelle mia Milano ci sono scale mobili e ascensori per disabili fermi da tempo immemore".