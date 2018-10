24 ottobre 2018- 09:58 Roma: Salvini, villa Casamonica sarà giardino bimbi, arriva ruspa

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "E' con viva soddisfazione che vi annuncio che una delle ville dei Casamonica diventerà presto un bel giardino, un parco per bimbi. Arriva la ruspa...". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni di Rtl 102,5. A chi gli chiede se guiderà lui stesso la ruspa per buttare giù la villa in questione, "sarebbe un onore - risponde - Ho anche imparato a guidarla la ruspa, mi hanno insegnato...".