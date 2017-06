ROMA, SBARCA NEL RIONE MONTI IL PRIMO 'AVOCADO BAR' D’ITALIA /FOTO

23 giugno 2017- 16:34

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Rosa del Paraíso, Explosión, Suerte sono i nomi di alcuni esotici piatti dell’Avocado Bar, il primo locale in Italia che vede protagonista l’avocado alimento ricco di fibre e vitamine e che ha già riscosso un enorme successo ad Amsterdam, Londra e New York (FOTO). L’Avocado Bar italiano si trova a Roma in via della Madonna dei Monti e sin dalle sue prime ore di apertura sta raccogliendo la curiosità di turisti e romani. Il format coniuga il made in Italy con la cultura culinaria internazionale e nasce dall’ambizione di un gruppo di amici di portare nella capitale le più recenti tendenze del cibo healthy. Il locale propone una food experience in cui l’avocado è protagonista di piatti e bevande unendo proprietà benefiche del frutto con i principali elementi della dieta mediterranea. Dopo quattro mesi di studio con gli chef del team di Avocado Bar, è nato un menu di 30 ricette che saranno ed alternate nel corso del primo anno di vita del progetto.Il prodotto, per le sue caratteristiche, si presta benissimo ad un servizio di consegna a domicilio, garantendo un posizionamento come ottimo food delivery salutare, idoneo ad offrire un menù che esprima già nella ricerca estetica la brillantezza del frutto sano per eccellenza.Solo per fare alcuni esempi la Rosa del Paraíso è realizzata con Hummus rosa, ricotta salata in scaglie, insalata riccia, rosa di avocado, granella di nocciole; l’ Explosión con crema di avocado, pomodori a cubetti, uovo in camicia, sale, olio, pepe, salsa barbecue; il Suerte: cremino all'Avocado, granella di pistacchio, cioccolato. (www.avocadorestaurantbar.com).