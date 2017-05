ROMA, SCONTRO TRA AUTO E TRAM: DUE FERITI

23 maggio 2017- 11:58

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - Incidente tra un'auto e un tram sui binari sulla circonvallazione Gianicolense a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani del XII Gruppo. Due persone sono rimaste ferite: il conducente dell'auto, una Fiat 500, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Trasportato nello stesso ospedale anche il conducente del tram, soccorso in codice giallo. Il servizio del tram della linea 8 è avvenuto attraverso bus sostitutivi tra la stazione Trastevere e Casaletto per consentire la rimozione dell'auto incidentata. In seguito, come informa anche Atac, il tram 8 ha ripreso il regolare servizio sull'intera tratta.