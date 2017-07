ROMA SENZ'ACQUA, è CORSA CONTRO IL TEMPO

24 luglio 2017- 10:35

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - E' corsa contro il tempo per scongiurare l'emergenza acqua a Roma. "Dopo l'ordinanza emessa dalla Regione Lazio venerdì sera in modo unilaterale, che si continua a ritenere inadeguata e illegittima, Acea apprende solo dagli organi di stampa che sempre la Regione avrebbe ipotizzato un piano alternativo per ovviare alla captazione dell'acqua dal lago di Bracciano, prevedendo di utilizzare altre fonti o aumentando la portata di quelle attuali. Se la Regione volesse illustrare tali soluzioni, nelle sedi opportune, Acea sarà pronta ad ascoltare e collaborare". E' quanto si legge in una nota stampa diffusa da Acea.