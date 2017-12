ROMA, SI SCHIANTA CON LA MOTO E SVIENE

13 dicembre 2017- 11:51

Roma, 13 dic.(AdnKronos) - Trovato privo di sensi in un campo. Un motociclista è stato trovato esanime, a terra, nella campagna accanto alla strada in vicolo Pantano Secco a Frascati, in provincia di Roma. Sono stati i carabinieri della stazione di Frascati, che stavano passando nella zona nella tarda serata di ieri, a trovarlo. I militari avevano notato un Honda SH 150 a terra e, insospettiti, hanno dato un'occhiata ai campi circostanti trovando a terra il 34enne, gravemente ferito. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Frascati dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Dagli accertamenti e dalla ricostruzione preliminare fatta dai militari, probabilmente il ragazzo, che non è escluso avesse assunto della droga, ha sbattuto contro il palo di un vigneto ed è stato sbalzato nelle campagne vicine alle strada. In zona non vi sono telecamere di sorveglianza per capire la dinamica esatta del sinistro ma questa è, secondo i carabinieri, l'ipotesi al momento plausibile.