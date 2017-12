ROMA, SI SUICIDA GETTANDOSI NEL TEVERE

5 dicembre 2017- 11:38

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Si è suicidato gettandosi nel Tevere , all'altezza della Sinagoga di Roma. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della stazione Roma Aventino. A lanciare l'allarme ai militari è stato un turista cileno che ha assistito alla scena e ha chiamato il 112 dando ai militari le indicazioni utili per recuperare il corpo. I militari non sono ancora riusciti a identificare la vittima, che non aveva documenti, ma apparentemente sembrerebbe un italiano di circa 45 anni. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per i rilievi dattiloscopici post mortem.