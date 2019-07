4 luglio 2019- 15:33 Roma: su blog Grillo Colosseo brucia, atto d'accusa a romani e sistema (2)

(AdnKronos) - Seguono altre due citazioni dell'opera Bonini-De Cataldo. “Il tipo sorrise scoprendo la sua corona di denti marci. – So’ ‘na bella sommetta. Che te serve? – Devi seppellire Roma nella sua merda. – Se po’ fa’. Me devi solo di’ quanta merda te serve. – Tutta. Per una settimana non voglio vedere un solo camion della raccolta dentro il Raccordo. La gente deve uscire di casa con le maschere e fare lo slalom tra i ratti. E il giorno di Pasqua i pellegrini a San Pietro devono girare con le galosce.”E ancora: “Stecca stava all’Atac, la municipalizzata dei trasporti, come Scopino all’Ama. Una settimana di sciopero selvaggio, giusto? – Sí. Da domani fino al 9 aprile. Pasqua e pasquetta comprese. – Sai che casino. – Altrimenti non sarei qui. – Come me devo regola’? – Come credi. Picchetti davanti ai depositi. Sabotaggio dei mezzi. Magari pure qualche bel presidio in Campidoglio. Voglio vedere Roma collassare”.