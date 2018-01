ROMA, TEGOLA SI STACCA DAL TETTO DEL VIRGILIO: FERITA STUDENTESSA

17 gennaio 2018- 15:45

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita dal crollo di una tegola in via Lungotevere dei Tebaldi a Roma. La studentessa è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù. I vigili del fuoco stanno intervenendo sul posto dopo la segnalazione del distacco della tegola che sarebbe caduta dal tetto del liceo Virgilio. Su Fb gli studenti del Collettivo Autorganizzato Virgilio di Roma scrivono: "Una tegola si stacca dal tetto della nostra scuola all'uscita dal lungotevere e colpisce una studentessa. La ragazza è stata portata in ospedale con un taglio in testa". "Non si può frequentare una scuola con il rischio di farsi male ogni giorno: vogliamo scuole sicure subito", concludono. Il Codacons ha annunciato che si attiverà legalmente per chiedere la chiusura del Liceo Virgilio di Roma se non saranno disposti immediatamente verifiche a tappeto e interventi tecnici per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico. "Si tratta del secondo grave incidente nel giro di poche settimane - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Solo lo scorso 7 ottobre presso l'istituto scolastico si registrò un cedimento di parte del solaio che, fortunatamente, non ha prodotto una tragedia".