8 gennaio 2019- 19:10 Roma: telecamere in asili e residenze anziani- disabili, ddl ora a esame Senato

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, a danno dei minori negli asili e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle residenze per anziani e disabili. E' questo l'obiettivo del disegno di legge che prevede di installare in queste strutture sistemi di videosorveglianza, nato da un'iniziativa della deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, approvato dalla Camera nell'ottobre scorso e ora all'esame della commissione Affari costituzionali del Senato. Il testo prevede che i dati raccolti possano essere utilizzati da polizia giudiziaria e pubblico ministero per perseguire eventuali reati. Ma il provvedimento punta anche a disciplinare la valutazione psico-attitudinale e la formazione del personale, attraverso un decreto legislativo che dovrà emanare il governo; e le modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e assistenziali durante l'intero arco della giornata, ove possibile, da regolamentare con un decreto interministeriale. Il cuore del disegno di legge è rappresentato dall'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso in asili, scuole dell'infanzia e residenze per anziani e disabili. Secondo la proposta in discussione le immagini devono essere criptate e conservate per sei mesi dalla data di registrazione in un server dedicato appositamente installato nella struttura. Occorre garantire che i dati trattati siano sicuri e protetti da accessi abusivi.