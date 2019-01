8 gennaio 2019- 19:10 Roma: telecamere in asili e residenze anziani- disabili, ddl ora a esame Senato (2)

(AdnKronos) - Per questo il Garante per la privacy dovrà emanare un regolamento per disciplinare la tutela e il trattamento dei dati e l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, oltre a verificare l'idoneità tecnica dei dispositivi. Per l'installazione sarà comunque necessario un accordo con le rappresentanze sindacali e per quanto riguarda gli istituti scolastici è previsto che con un decreto del ministero dell'Istruzione vengano disciplinate le modalità di coinvolgimento anche delle famiglie. Infine, polizia giudiziaria e pubblico ministero potranno acquisire le videoregistrazioni come prova da inserire in eventuali procedimenti penali.