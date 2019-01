16 gennaio 2019- 17:12 Roma: Toninelli incontra mamma Elena Aubry, 'presto Dispositivi Salva Motociclisti'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Presto potrebbero arrivare Dispositivi Salva Motociclisti che i gestori delle strade saranno obbligati ad installare alla base dei guardrail nei tratti più pericolisi e con un'alta incidentalità accertata. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli dopo che oggi ha incontrato Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la giovane motociclista morta il 7 maggio 2018 in un incidente sulla via Ostiense a Roma. "È assurdo morire per colpa di un guardrail che dovrebbe proteggerti. Ancora più assurdo - sottolinea Toninelli in un post su Facebook - pensare che ciò accada non per un problema di soldi, ma soltanto perché manca una norma che obblighi chi gestisce le strade a installare una protezione adatta a scooteristi e motociclisti. Ecco perché oggi ho voluto accogliere al mio ministero ed ascoltare la testimonianza di Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry. Il suo dolore si è trasformato in una battaglia civile importantissima per la sicurezza di chi viaggia, tema centrale del mio mandato".