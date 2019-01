16 gennaio 2019- 17:12 Roma: Toninelli incontra mamma Elena Aubry, 'presto Dispositivi Salva Motociclisti' (2)

(AdnKronos) - Con Graziella Viviano, aggiunge Toninelli, "ho voluto confrontarmi e raccontarle che sta finalmente arrivando quel decreto ministeriale tanto atteso da lei e da molti cittadini. Una vecchia bozza era rimasta sepolta chissà sotto quali scartoffie. Ora un nuovo testo del mio dicastero, messo a punto l’ottobre scorso, è in visione all’Ue che potrà esprimere eventuali rilievi entro il prossimo 28 febbraio. Se tutto filerà liscio come ci aspettiamo, la norma sarà presto in vigore e obbligherà i gestori delle nostre strade ad installare alla base dei guardrail i Dsm (Dispositivi Salva Motociclisti) nei tratti più pericolosi e con un’alta incidentalità accertata". Proteggere chi si sposta su due ruote, conclude il ministro, "è una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle, iniziata in Parlamento già agli albori della scorsa legislatura. Questa norma finalmente metterà l’Italia all’avanguardia in Unione europea, perché non esiste nulla di più importante della sicurezza e della salute di chi si muove".