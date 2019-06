2 giugno 2019- 12:29 Roma, tram deraglia in via Flaminia

Roma, 2 giu. - (AdnKronos) - Un tram della linea 2 che collega piazza Mancini a Piazzale Flaminio, a Roma, è deragliato in via Flaminia poco dopo l'incrocio di piazza dei Carracci. Sul posto è intervenuta, oltre al personale Atac, anche la Polizia. Per gli occupanti del mezzo solo una grande paura: non ci sono infatti persone ferite. La presenza di un solco sull'asfalto fa ipotizzare al personale Atac un malfunzionamento dello scambio della rotaia; il personale sta comunque approfondendo le cause del deragliamento.