ROMA, UBRIACO FUGGE ALL'ALT E TENTA DI INVESTIRE POLIZIOTTO

25 aprile 2017- 16:55

Roma, 25 apr. (AdnKronos) - Attimi di paura questa mattina a Roma nei pressi di piazza Malatesta a Roma, nel quartiere del Pigneto. Un uomo alla guida di un’auto è fuggito da un posto di controllo dopo che gli agenti del commissariato di Porta Maggiore gli avevano intimato l’alt. Durante la manovra, l’uomo, un dominicano di 34 anni, ha inserito la retromarcia e ha tentato di investire un agente.Il poliziotto ha sparato due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio e poi ha centrato una delle ruote posteriori dell’auto. Nonostante questo, l’uomo ha continuato la sua folle corsa ma è stato fermato poco dopo in via Niccolò Piccinino. Il dominicano è apparso subito ubriaco ed è stato portato in ambulanza all’ospedale San Giovanni dove ha continuato a dare in escandescenze. Dalle analisi è risultato avere un tasso alcolico di 3,3. Il 34enne è ora in stato di fermo e dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.