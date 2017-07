ROMA, UCCIDE LA MOGLIE E SI SUICIDA GETTANDOSI DAL QUINTO PIANO

14 luglio 2017- 11:38

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Omicidio-suicidio in zona Monteverde a Roma. E’ accaduto questa mattina poco prima delle nove e sul posto è intervenuta la polizia. Da una prima ricostruzione un anziano avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe suicidato gettandosi dal quinto piano di un palazzo.Gli agenti sono intervenuti sul posto dopo una chiamata arrivata al Nue che segnalava una persona che si era lanciata da uno stabile in via Damaso Cerquetti. Personale del reparto volanti e dei commissariati San Paolo e Monteverde, giunto sul posto poco dopo, ha trovato il corpo dell’uomo, un 79enne, nei pressi del garage condominiale. Successivamente, all’interno dell’abitazione, è stato scoperto il corpo senza vita della moglie di 81 anni, distesa a terra, con la testa avvolta da una busta di plastica.