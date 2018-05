8 maggio 2018- 15:07 Roma, un altro bus in fiamme

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Dopo quello di via del Tritone, un altro bus in fiamme oggi a Roma. E' accaduto verso le 14 a viale di Castel Porziano, all'altezza di via Canazei. Lo comunica, via Twitter, Luceverde Roma, sottolineando che il ''traffico è rallentato''.