5 maggio 2018- 12:35 Roma, uomo trovato impiccato in un parco

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - Un 40enne eritreo è stato trovato impiccato con una corda di nylon questa mattina poco prima delle 9.00 in via Ponte delle Sette Miglia, all'interno di un parco in zona Romanina, alla periferia di Roma. Sul caso indaga la polizia.