3 novembre 2018- 14:01 Roma: Verini, manifestazione per Raggi 9 novembre pressione su magistrati

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "È molto grave la notizia della convocazione di una manifestazione a sostegno di Virginia Raggi per il 9 novembre, in Piazza del Campidoglio Una manifestazione in concomitanza con le fasi finali del dibattimento e del processo anche a suo carico. Si presenta come una indebita quanto maldestra pressione nei confronti della magistratura, che evoca pressioni e attacchi all’autonomia dei giudici che pensavamo appartenere al passato". Lo afferma Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd. "E non c’è neanche tanta differenza -aggiunge- tra manifestazioni come questa e gli attacchi continui di Salvini alla magistratura che fa il proprio dovere. In tutto questo è grave che, come spesso accade, il ministro della Giustizia Bonafede non abbia nulla da dire".