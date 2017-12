ROMA, VIGILESSA MOLESTATA DA COLLEGA

13 dicembre 2017- 14:13

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Condannato un vigile urbano di Roma accusato di aver molestato in più occasioni una collega. I giudici della I sezione penale hanno inflitto ad A.Z., già in servizio nel I gruppo del centro storico, una condanna a tre anni e sei mesi. A denunciare i fatti la stessa vigilessa che ha accusato il collega di averla molestata in più occasioni, anche sul posto di lavoro tenendo nei suoi riguardi comportamenti persecutori e minacciosi. Nel processo si era costituito parte civile il Campidoglio.