13 febbraio 2019- 19:41 RomaSposa 2019: oltre 40mila visitatori per Salone Internazionale

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Smoking da donna, specchio per i selfie e kit di sopravvivenza per gli ospiti. Tra grandi classici e sogni intramontabili, sono tante le novità del settore wedding che hanno catturato l’attenzione degli oltre 40mila visitatori di RomaSposa 2019, il Salone Internazionale della Sposa. Fra le proposte di 300 espositori ed oltre 2000 brand presenti per la 31a edizione a La Nuvola di Fuksas, tante idee e suggerimenti per nozze dal sapore più contemporaneo, con allestimenti e accessori che reinterpretano i classici della tradizione. Protagonisti assoluti gli abiti per lui e per lei, per rendere indimenticabile il giorno del sì con un look davvero perfetto.Grande ritorno dell’abito blu per lo sposo, in diverse sfumature, dal blu notte molto scuro al royal blue più acceso. Non solo bianco è l’abito da sposa che si colora di rosa, rosso, turchese e di un delicato broccato oro, lasciando spazio a interpretazioni più artistiche e ricercate come gli abiti realizzati con tessuti pregiati come la seta, completamente dipinta a mano e decorata con grandi disegni floreali.