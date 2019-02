13 febbraio 2019- 19:41 RomaSposa 2019: oltre 40mila visitatori per Salone Internazionale (2)

Di tendenza il pantalone, proposto come smoking o in completo con corpino di pizzo, una scelta che piace alle donne più moderne e originali ed esalta la femminilità e la sensualità di un capo (almeno per il giorno delle nozze) solitamente maschile. Inaugurata alla presenza dell'Assessore Turismo e Pari Opportunità Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi, dell'Assessore Sviluppo Economico Comune di Roma Carlo Cafarotti, del segretario Cna Roma Stefano di Niola, del presidente Confesercenti Roma Valter Giammaria e del presidente di RomaSposa Ottorino Duratorre, la nuova edizione ha registrato grande successo di visitatori anche per il suo ricco calendario si sfilate aperte al pubblico, un'agenda sempre molto attesa e amata. In passerella proposti più di 1000 abiti con le collezioni delle migliori firme e dei più rinomati atelier del wedding made in Italy: Carnevali Spose, Chiara Vitale per Atelier Kore, Elvira Gramano, Gianni Molaro, Cinzia Ferri Atelier Sposa, Valeria Prisco – flagship Jillian, Celli Spose dal 1935, Radiosa Atelier, La Vie En Blanc Atelier – Carosi Uomo, Anna Tumas, Le Spose di Datì, Coppola Cerimonia e Dream Sposa Atelier, la cui sfilata ha visto la partecipazione anche di Stefania Orlando, bellissima in passerella con un nuovo modello della maison.Tra i ventitré studenti partecipanti e provenienti da quattro scuole di moda del territorio laziale, a vincere la terza edizione di "Sposa Futura" è stata Sharon Pacitto, dell'ABA - Accademia di Belle Arti di Frosinone, ricevendo così la possibilità di svolgere uno stage presso un prestigioso atelier di moda internazionale. Ideato da RomaSposa per promuovere la creatività dei giovani stilisti emergenti, il concorso è una grande opportunità per sperimentare le proprie capacità oltre che in ambito accademico anche in un ambiente lavorativo altamente qualificato.