27 maggio 2019- 15:06 Rovigo: blitz Gdf in due laboratori cinesi, scoperti 9 lavoratori in nero

Rovigo, 27 mag. (AdnKronos) - Operazione contro il lavoro nero e l’immigrazione clandestina condotta la scorsa notte dai finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo, che con la collaborazione di funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro e dei Vigili del Fuoco di Rovigo, hanno controllato due aziende gestite da cinesi, situate nelle campagne del comune di Gaiba al cui interno hanno trovato undici lavoratori intenti a produrre capi di abbigliamento per conto di aziende italiane.All’atto dell’accesso cinque di loro, di cui quattro donne, risultati in seguito clandestini, hanno tentato invano di darsi alla fuga nelle campagne circostanti, ma sono stati subito rintracciati, mentre altri quattro lavoratori in regola con il permesso di soggiorno sono risultati essere in nero. Dopo le procedure di identificazione la Questura di Rovigo ha disposto l’espulsione con accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma per quattro dei cinque risultati essere irregolari nel territorio italiano.