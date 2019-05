27 maggio 2019- 15:06 Rovigo: blitz Gdf in due laboratori cinesi, scoperti 9 lavoratori in nero (2)

(AdnKronos) - Nel complesso, poiché su 11 operai intenti al lavoro, ben 9 sono risultati essere in nero si è proceduto alla emanazione immediata dell’ordine di sospensione dell’attività lavorativa. La quantificazione delle sanzioni, e quindi della cd. maxi- sanzione, è in corso di formulazione in quanto la Legge di Bilancio 2019 ne ha profondamente modificato la struttura, essendo adesso legate alla durata del rapporto irregolare.Gli accertamenti proseguono anche nei confronti dei committenti, anche con riguardo a loro eventuali responsabilità solidali. I dipendenti presenti erano sottoposti a un vero e proprio tour de force poiché avrebbero dovuto consegnare consistenti quantità di capi di abbigliamento ai propri committenti entro la mattinata successiva. Non conformi, se non insalubri, in almeno un caso, sono risultati i locali produttivi, dove gli operai vivevano in condizioni precarie. In generale le norme di sicurezza e l’impiantistica sono risultate non conformi, con fili scoperti, prese volanti, assenza di impianti di riscaldamento. Pesanti drappi coprivano pericolosamente le pareti, le porte e le finestre per impedire alla luce di filtrare durante il lavoro notturno.