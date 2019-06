18 giugno 2019- 13:34 Rovigo: Gdf sequestra tre siti internet di vendita on line di cannabis light (2)

(AdnKronos) - Si concretizza pertanto il reato ogni qualvolta vi sia la cessione e la vendita al pubblico a qualsiasi titolo dei derivati della cannabis sativa L. salvo che in concreto i prodotti ceduti siano del tutto privi di efficacia drogante, spiega la Gdf. Sulla base di questo ragionamento il Gip ha disposto il sequestro preventivo dei tre siti riconducibili alla società rodigina i cui amministratori si sono resi responsabili di avere posto in vendita tramite detti siti prodotti contenenti, da quanto emerso nelle prime indagini, THC in quantità consistente.