20 novembre 2018- 15:21 Russia: assessore veneto, meno sanzioni e più mercato (2)

(AdnKronos) - “Arriveremo alla firma di un protocollo d’intesa – ha annunciato Marcato – per rinsaldare le relazioni e svilupparle ulteriormente. Anche per quanto riguarda il turismo intendiamo giocare sul mercato russo un partita importantissima”.Sul tema del protocollo d’intesa e dei rapporti con la Regione di Mosca, l’assessore Marcato aveva avuto in precedenza un incontro di approfondimento con il viceministro Loginov e la delegazione. Loginov ha fatto rilevare che la Russia ama i prodotti italiani e veneti come moda, mobili, settore metalmeccanico. La Regione di Mosca sta conoscendo un momento di grande sviluppo nel panorama russo e sta diventando un’area di grande interesse per gli investitori che qui trovano agevolazioni e supporto. Di qui l’invito al Veneto a conoscere le potenzialità di questa realtà e la dichiarazione della massima disponibilità a collaborare da parte di Marcato.