30 gennaio 2019- 17:24 Russia: Casellati, 'recuperare rapporto con Ue e Nato, sanzioni dannose'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Non possiamo negare che il contesto internazionale negli ultimi anni abbia registrato importanti divergenze che hanno avuto ripercussioni anche sulle relazioni con la Russia. Voglio però ricordare come in passato sia stato possibile superare differenze ben maggiori. Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Dobbiamo recuperare quel senso di fiducia e aspettativa ottimistica per un futuro di conciliazione e pace che caratterizzava quegli anni". Lo ha affermato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una dichiarazione a Mosca al termine della visita al Consiglio della Federazione Russa, dove è intervenuta nella seduta plenaria, primo presidente del Senato e primo rappresentante istituzionale italiano a farlo. Nel suo discorso Casellati ha espresso anche "la convinzione della necessità di un rapporto più costruttivo fra l'Unione europea e l'Alleanza atlantica da un lato e la Federazione Russa dall'altro nonché del ripristino delle condizioni che consentano il superamento di un sistema sanzionatorio dannoso per entrambe le parti", nel contesto di un recupero dello spirito che portò all'accordo tra Nato e Russia raggiunto nel 2002 a Pratica di Mare. Il presidente del Senato è stata ricevuta anche nella Duma di Stato e la visita prevede una serie di appuntamenti istituzionali e culturali.