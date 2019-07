4 luglio 2019- 19:49 **Russia: Conte, Italia lavora per superamento sanzioni**

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - Sulle sanzioni alla Russia, il governo italiano ha una "posizione molto lineare e continuerà ad averla: non riteniamo che siano un fine, ci aspettiamo che questo regime sia transitorio e l'Italia lavora perchè si creino le premesse per il superamento di questo stato di rapporti tra Unione europea e la Russia, che non fa bene alla Russia, all'Unione europea e all'Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. "Per raggiungere questo obiettivo -ha aggiunto il premier- occorre creare che maturino le circostanze e lavoreremo perché maturino queste circostanze, perché si possano creare le premesse per un maggior proficuo dialogo".