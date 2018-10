17 ottobre 2018- 18:45 Russia: Della Vedova, Salvini con Putin, noi con Europa delle libertà

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Salvini si sente più a casa nella Russia putiniana che in Europa, come tutti quelli che mettono al primo posto il potere e non le libertà. Noi stiamo meglio nell’Europa delle libertà". Li scrive su twitter il coordinatore di +Europa, Benedetto Della Vedova.