23 ottobre 2018- 18:19 Russia: Di Battista, via sanzioni, è interesse Italia e mondo intero

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Io continuo a sostenere che le sanzioni alla Russia non abbiano nulla a che vedere con i diritti umani in quel paese. Si tratta di geopolitica, punto. E' nell'interesse dell'Italia e, a mio modo di vedere, del mondo intero, smetterla una volta per tutte con queste sanzioni e tornare a vedere la Russia come un interlocutore fondamentale anche in ottica di lotta al terrorismo internazionale". Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista.