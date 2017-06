RUSSIA: FRATOIANNI, FERMATI 5 ITALIANI ATTIVISTI DIRITTI CIVILI

27 giugno 2017- 21:48

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo appreso che Flavio Romani, presidente nazionale di Arcigay, e altri 4 attivisti italiani di Antigone e a Buon Diritto, sono in stato di fermo amministrativo in Russia". Lo scrive Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana sulla sua pagina Facebook. "Si trovavano lì - prosegue il segretario di SI - per monitorare le condizioni di detenzione nelle carceri Russe. Come Sinistra Italiana ci attiveremo immediatamente con la Farnesina per la loro liberazione".