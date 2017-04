RUSSIA: GENTILONI, FERMEZZA NATO NON SIGNIFICA CHIUSURA DIALOGO

27 aprile 2017- 17:16

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "La nostra fermezza nei confronti delle minacce che possono venire dalla Russia non significa chiusura alla possibilità di dialogo, in particolare su questioni che possono essere di interesse comune, come la lotta al terrorismo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.