15 ottobre 2019- 14:29 Russiagate, Conte al Copasir il 23 ottobre

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ascoltato al Copasir mercoledì 23 ottobre. Il calendario dei lavori è stato oggi al centro dell'ufficio di presidenza del Comitato. Conte, come nelle scorse settimane aveva fatto sapere Palazzo Chigi, si era detto disponibile ad essere ascoltato nell'ambito della vicenda Russiagate.Nei giorni scorsi, a quanto apprendeva l'Adnkronos, il presidente del Consiglio avrebbe inviato una lettera al neo presidente del Copasir, Raffaele Volpi, congratulandosi per la nomina e offrendo la propria disponibilità a intervenire presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nelle missiva il premier avrebbe fatto riferimento all'art. 33, comma 1, della legge 3 agosto 2007, ovvero alla disposizione che prevede che il presidente del Consiglio intervenga due volte all'anno al Comitato relazionando sull'attività semestrale dei Servizi.