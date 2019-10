8 ottobre 2019- 22:00 **Russiagate: Di Maio, 'mi fido ciecamente di Conte'**

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Non non è che Conte si rifiuta di andare al Copasir e che al momento non c'è un presidente del Copasir". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì. "Io di Conte mi fido ciecamente. Ora aspettiamo che vada al Copasir e si chiarirà tutto".