8 ottobre 2019- 22:02 Russiagate: Di Maio, 'Salvini ha creato spy story non andando in Parlamento'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Tutto quello che ho visto di pubblico" sul Russiagate "per me non era un problema. Ma il fatto che Salvini non sia andato in Parlamento a riferire ha contribuito a creare ancora di più la spy story". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì.