6 ottobre 2019- 16:34 Russiagate: Gasparri, 'Conte deve rispondere a Parlamento e Paese'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "Conte deve rispondere all’intero Parlamento e al Paese, di alcuni traffici inquietanti che potrebbe aver fatto con i Servizi di sicurezza. È inutile che cerchi di guadagnare tempo e di limitare il confronto ad organismi riservati, prendendo a pretesto anche i ribaltoni di cui è stato tra i promotori e beneficiari nelle ultime settimane. Non basta parlare al Copasir". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Quanto è accaduto -aggiunge- è veramente grave e preoccupante. Si profila un uso privatistico di strutture di sicurezza dello Stato. Ed anche i vertici hanno agito in maniera francamente tutta da verificare. È vero che le direttive le dà il presidente del Consiglio, ma a questo punto appare sempre più sospetta la volontà di Conte di tenere per sé deleghe e poteri che sta esercitando in modo improprio. Serve una piazza pulita totale. E sappiano alcuni esponenti di vertice che non si possono illudere di cambiare palazzo, dal vertice di un Servizio, a Palazzo Chigi, da un vertice all’altro. Chi ha sbagliato deve pagare. Saremo inflessibili e implacabili".