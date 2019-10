20 ottobre 2019- 16:09 Russiagate: Meloni, 'vicenda che indigna, Italia trattata come colonia' (2)

(Adnkronos) - "Questa è una roba distante anni luce dalla mia idea di che cosa dovrebbe essere l'Italia, di cosa dovrebbe essere la classe dirigente italiana, di cosa è una nazione sovrana. Io chiedo la verità sul fatto Conte abbia consentito, perchè lo sapeva, ad un ministro di parlare direttamente con i Servizi segreti chiedendo in cambio, per esempio, che Trump gli facesse un endorsement per continuare a fargli fare il presidente del Consiglio, anche sbagliando il suo nome di battesimo perchè probabilmente -ha concluso Meloni- avrà pensato che erano due, se governi lunedì con Salvini e martedì con la Boldrini".