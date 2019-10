5 ottobre 2019- 12:43 Russiagate: Salvini, 'Conte avvocato ciuffo chiarirà come ha usato Servizi'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "L'Italia non merita di vivere tra litigi, rancore, paura, dipendenza dall'estero. Il signor Conte non muove un dito se non arriva l'ok di Bruxelles, di Berlino, di Parigi, e poi verrà a chiarire l'avvocato del ciuffo e di se stesso come ha usato i Servizi segreti e se nel suo passato professionale è tutto chiaro o non c'è qualcosa da chiarire. Penso che sia vera la seconda". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Puoi scappare per un po' dalla verità -ha aggiunto il leader della Lega- ma non puoi scappare all'infinito. Cercano soldi dalla Russia che nessuno ha mai chiesto e nessuno ha mai visto, quando il problema ce l'hanno loro, grosso come una casa, sulla loro scrivania".