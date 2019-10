8 ottobre 2019- 22:11 Russiagate: Salvini, 'se Savoini ha chiesto qualcosa non lo ha fatto a nome mio'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Io non faccio affari. Io conosco Savoini da anni come persona seria e se ha chiesto qualcosa, non lo ha fatto a nome mio". Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì.