18 ottobre 2019- 08:58 Russiagate: Scotti, 'Mifsud? Mai stato nostro prof, e Papadopoulus mente'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Ha conosciuto il professor Joseph Mifsud "attorno al 2000. Era il direttore degli Affari internazionali dell’università di Malta. Successivamente è stato capo di gabinetto del ministro degli Esteri di Malta, rettore del consorzio universitario di Agrigento, professore ordinario all’università inglese di Stirling, in Scozia. Ma da noi non ha mai insegnato; non è stato un nostro professore". Enzo Scotti, già ministro, fondatore dell'università italo-maltese Link University, in un'intervista a La Stampa parla di Mifsud, l'uomo accusato dai circoli vicini a Trump di essere stato l’agente provocatore che da Roma, proprio grazie alla Link Campus, ha dato il via a una complessa macchinazione contro l’allora candidato repubblicano. A chi gli fa notare come Mifsud abbia acquistato il 35% delle azioni della Link Campus International srl, Scotti spiega che "l’università si appoggia a una nostra società di gestione, la 'Gem', che a sua volta ha diverse srl per i singoli aspetti. Siccome Mifsud si era proposto per reclutare studenti in giro per il mondo,e tutta l’attività internazionale passa per questa srl, pretese il 35% della società". Ma la provvigione, a detta del fondatore del Link Campus, funzionò ben poco: "Mifsud aveva tutto l’interesse a dirottare gli studenti internazionali nella sua isola, non a Roma". Di lui "me ne avevano parlato benissimo sia alla London School of Ecomics, sia alla Queen Mary. Università prestigiose - rimarca Scotti - Nel 2016, in quanto 'full professor' della Stirling, lo abbiamo invitato a tenere un corso da noi. Il poverino non ha fatto nemmeno una lezione, però, perché poi è scoppiato lo scandalo ed è sparito".